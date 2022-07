Lazio, Cancellieri può essere il vice Immobile: le sue qualità stupiscono Sarri (Di sabato 16 luglio 2022) Cancellieri stupisce tutti nel ritiro di Auronzo di Cadore: per Sarri può essere il vice Immobile per la prossima stagione In casa Lazio chi sta stupendo tutti per le sue qualità è senza dubbio Matteo Cancellieri. Arrivato dall’Hellas Verona in questa sessione di mercato estiva, ci sta mettendo poco a convincere Sarri e la Lazio delle sue qualità. Provato anche come falso nove e vice Immobile, Sarri ne è rimasto stupito dalla predisposizione ai movimenti del ruolo del classe 2000. I biancocelesti potrebbero dunque tenere lui come opzione vice Immobile e utilizzare i soldi per effettuare colpi in altri reparti. Lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022)stupisce tutti nel ritiro di Auronzo di Cadore: perpuòilper la prossima stagione In casachi sta stupendo tutti per le sueè senza dubbio Matteo. Arrivato dall’Hellas Verona in questa sessione di mercato estiva, ci sta mettendo poco a convinceree ladelle sue. Provato anche come falso nove ene è rimasto stupito dalla predisposizione ai movimenti del ruolo del classe 2000. I biancocelesti potrebbero dunque tenere lui come opzionee utilizzare i soldi per effettuare colpi in altri reparti. Lo ...

