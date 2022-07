La deputata grillina Alemanno pentita | a bomba contro Conte | «Abbiamo creato una crisi scellerata | se Draghi chiede la fiducia | io la voto»

(Di sabato 16 luglio 2022) L’attacco più duro che trapela dell’ennesima riunione del M5s degli ultimi giorni, stavolta quella tra i gruppi parlamentari di Camera e Senato, è quello dellaSoave, che definisce una «scelta» quella fatta dal Movimento al Senato, dove i senatori grillini non hanno partecipato aldisul Dl Aiuti aprendo di fatto ladi governo. Soave sarebbe andata anche oltre, racconta l’Ansa, dicendosi disponibile a votare di nuovo «senza alcun dubbio» laa Mariose verrà chiesta di nuovo alla Camera, rimproverandosi di non aver partecipato alla votazione a Montecitorio. «In tempi di sfacelo totale della nostra economia, con che coraggio lamentiamo insoddisfazione per un governo che non ci ascolta e ...

Pubblicità

infoitinterno : La deputata grillina Alemanno pentita, a bomba contro Conte: «Abbiamo creato una crisi scellerata: se Draghi chiede… - SoniaLaVera : RT @lucabattanta: @borghi_claudio Forse può essere anche intesa in maniera letterale nel senso che la grillina pensa ad arrivare proprio a… - lucabattanta : @borghi_claudio Forse può essere anche intesa in maniera letterale nel senso che la grillina pensa ad arrivare prop… - Isabell87630000 : @MaryVintage80 Sui discussi banchi a rotelle, la deputata grillina è stata chiarissima: “Lo scorso anno il Comitato… -

Ladi Ipf, Lucia Azzolina, ex ministra, sta dalla sua parte: Crisi di governo È dovuta all'irresponsabilità dei dirigenti di Conte. Dalila Nesci, IpF, sottosegretaria per il Sud e ...I 5S si dimettono Le spinte per le dimissioni dei ministri 5 Stelle arrivano anche direttamente dalla galassia. Infatti laFederica Dieni ha fatto notare che il M5S non vota la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ma io non decido se si vota o no, io accendo quando mi viene chiesto. La decisione sulla posizione da tenere mercoledì -alle comunicazioni di Draghi alle Camere- arriverà dall'assemblea congiunta, con ...