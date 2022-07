Kroos e la battuta sullo Schalke | “Ed Sheeran è riuscito a far felici i tifosi in questo stadio”

(Di sabato 16 luglio 2022) Seppur ormai lontano dalla Bundesliga da ben otto anni, Tonisembra non disdegnare qualchein onore dei vecchi tempi. Vittima, incaso, è lo04, dopo che il centrocampista ha assistito al concerto di Edalla Gelsenkirchen Arena, casa appunto della squadra sette volte campione di Germania. “Eda fare una cosa che ho visto davvero poche volte. Ossia far usciredallodello”, queste le parole del calciatore del Real Madrid. Immediata la risposta del club tramite il suo profilo twitter: “Almeno siamo in grado di fare interviste interessanti a fine partita”, riferendosi alla recente intervista al capitano della squadra ...

Pubblicità

sportface2016 : Toni #Kroos e la battuta sullo #Schalke04: 'Ed Sheeran è riuscito a far felici i tifosi in questo stadio' -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "infelice ...Commenta per primo Toniha lasciato il Bayern ormai da anni ma la rivalità con lo Schalke 04 la sente ancora. Il ... questa la suaIl centrocampista del Real Madrid ha parlato dello Schalke e una sua battuta non è stata presa benissimo dalla tifoseria del club di Gelsenkirchen, che a farsi prendere in giro non ci stanno ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...