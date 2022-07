Jurgen Klopp conferma lo status di Alisson & Jota per Community Shield

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-15 21:29:10 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 15 luglio 2022 20:29Ultimo aggiornamento: 15 luglio 2022 23:52 Il boss del Liverpool, venerdì, ha fornito aggiornamenti sulla forma fisica su un paio di membri chiave della squadra della prima squadra del club. I Reds, ovviamente, sono tornati in azione oggi. Fresco di una preoccupante sconfitta per 4-0 per mano del Manchester United nella loro gara di apertura pre-stagionale all’inizio della settimana,e compagni. ha affrontato un altro rivale della Premier League, in questa occasione sotto forma di Crystal Palace. E 90 minuti complessivamente più incoraggianti per il Liverpool, alla fine, li hanno visti emergere sul lato destro del 2-0. Il re egiziano raddoppia il vantaggio a Singapore ...