Incendi e caldo record: dalla Grecia alla Spagna, brucia l’Europa affacciata sul Mediteranneo (Di sabato 16 luglio 2022) Atene – La Penisola Iberica brucia. Così come anche il sud della Francia e la Grecia. E’ l’Europa del Sud, affacciata sul Mar Mediterraneo ma non solo, a soffrire maggiormente le conseguenze del caldo e della siccità, Italia compresa, con Incendi diffusi. Migliaia sono i vigili del fuoco che stanno combattendo contro gli Incendi in Portogallo, Spagna, Francia sud-occidentale e Grecia, Paesi in preda a un’ondata di caldo che non accenna a diminuire. Si registra anche una vittima nel nord del Portogallo. Si tratta di un pilota, morto quando l’aereo anfibio Fire Boss che guidava nel tentativo di domare le fiamme, si è schiantato nell’area di Foz Coa, vicino al confine spagnolo. Gli Incendi stanno ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) Atene – La Penisola Iberica. Così come anche il sud della Francia e la. E’del Sud,sul Mar Mediterraneo ma non solo, a soffrire maggiormente le conseguenze dele della siccità, Italia compresa, condiffusi. Migliaia sono i vigili del fuoco che stanno combattendo contro gliin Portogallo,, Francia sud-occidentale e, Paesi in preda a un’ondata diche non accenna a diminuire. Si registra anche una vittima nel nord del Portogallo. Si tratta di un pilota, morto quando l’aereo anfibio Fire Boss che guidava nel tentativo di domare le fiamme, si è schiantato nell’area di Foz Coa, vicino al confine spagnolo. Glistanno ...

