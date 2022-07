In Sri Lanka è passata la sbornia delle infrastrutture cinesi (Di sabato 16 luglio 2022) Colombo. E’ ufficiale: Gotabaya Rajapaksa non è più il presidente dello Sri Lanka. Dopo una settimana in cui l’isola dell’Oceano Indiano ha vissuto in un Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) Colombo. E’ ufficiale: Gotabaya Rajapaksa non è più il presidente dello Sri. Dopo una settimana in cui l’isola dell’Oceano Indiano ha vissuto in un

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Sri Lanka, il presidente comunica le dimissioni via e-mail #SriLanka - fabiochiusi : Dallo Sri Lanka all'Inghilterra la democrazia non se la sta passando molto bene, dice Renzi. Solo in Arabia Saudi… - fattoquotidiano : Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha inviato via email una lettera di dimissioni allo speaker del… - Gnomiefate : RT @tradori: Quindi dopo Draghi, il presidente dello Sri Lanka, il primo ministro britannico Boris Johnson, nonché l'assassinio dell'ex pri… - AttilioFarinel1 : RT @tradori: Quindi dopo Draghi, il presidente dello Sri Lanka, il primo ministro britannico Boris Johnson, nonché l'assassinio dell'ex pri… -