Immissioni in ruolo docenti 2022, dal concorso 2016 a quello del 2020, dalla call veloce alla GPS sostegno: tutte le graduatorie da cui si può essere assunti (Di sabato 16 luglio 2022) Le procedure per le operazioni di immissione in ruolo a.s. 2022/23 sono ormai avviate, con il contingente autorizzato dal MEF e gli avvisi degli USR per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti. graduatorie di assunzione procedura ordinaria, call veloce e procedura straordinaria da GPS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 luglio 2022) Le procedure per le operazioni di immissione ina.s./23 sono ormai avviate, con il contingente autorizzato dal MEF e gli avvisi degli USR per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.di assunzione procedura ordinaria,e procedura straordinaria da GPS. L'articolo .

