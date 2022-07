Golf, British Open 2022: Viktor Hovland e Rory McIlroy appaiati al comando al termine del terzo round. Gran rimonta di Francesco Molinari, benissimo Celli (Di sabato 16 luglio 2022) Continua la spettacolo del Grande Golf internazionale. Si è da poco concluso il terzo round del The Open Championship (montepremi 14 milioni di dollari), conosciuto più semplicemente come British Open. La 150esima edizione della kermesse britannica è giunta al termine del penultimo atto e l’equilibrio regna ancora sovrano. Al comando della leaderboard troviamo la coppia europea composta dal norvegese Viktor Hovland e dal nordirlandese Rory McIlroy. Entrambi guidano la classifica con lo score di -16 (200 colpi) dopo aver chiuso il terzo giro con -6. Prosegue dunque il loro cammino a braccetto. Per Hovland e McIlroy sono ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Continua la spettacolo deldeinternazionale. Si è da poco concluso ildel TheChampionship (montepremi 14 milioni di dollari), conosciuto più semplicemente come. La 150esima edizione della kermesse britannica è giunta aldel penultimo atto e l’equilibrio regna ancora sovrano. Aldella leaderboard troviamo la coppia europea composta dal norvegesee dal nordirlandese. Entrambi guidano la classifica con lo score di -16 (200 colpi) dopo aver chiuso ilgiro con -6. Prosegue dunque il loro cammino a braccetto. Persono ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Si tiene in questi giorni il 150esimo British Open sull’Old Course di St Andrews, dove si gioca da più di 600 anni.… - sportface2016 : #Golf #BritishOpen | Grande terzo giro di Francesco #Molinari, che risale in classifica - infoitsport : Golf, British Open 2022: l'australiano Smith in testa dopo il secondo giro, sorpresa Celli - infoitsport : Golf, British Open 2022: Cameron Young dopo il primo giro, Migliozzi e Molinari 78esimi - infoitsport : Golf, British Open 2022: Cameron Young al comando dopo il primo round davanti a McIlroy. Italiani staccati -