Francesco Chiofalo spiazza su Temptation Island | “Rabbia e competitività” | il retroscena

Pubblicità

rory_zack : Alfonso Signorini sei ci sei ascoltami: Roger Balduino, Clemente Russo, Barbara de santi, Laura Maddaloni, Roger Ga… -

Lanostratv

La preoccupazione del noto personal trainer: "Questo periodo di attesa non me lo vivo bene"un personal trainer diventato noto al pubblico dopo la partecipazione a Temptation Island, dopo aver preso parte al programma La Pupa e il Secchione Show è tornato in sala ...un personal trainer diventato noto al pubblico dopo la partecipazione a Temptation Island, dopo aver preso parte al programma La Pupa e il Secchione Show è tornato in sala ... Francesco Chiofalo turbato dopo l'intervento al viso: "Sono in ansia" Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua esperienza a Temptation Island rivelando dei retroscena che nessuno conosceva.Temptation Island, parla l’ex concorrente: “Purtroppo…”. Se Francesco Chiofalo è rimasto molto amico degli ex compagni di avventura de la pupa ed il secchione show, lo stesso non si può dire della sua ...