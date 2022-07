Energia Elettrica, scendono i prezzi ARERA per il terzo trimestre 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il picco del primo trimestre 2022, pare che i nuovi prezzi ARERA Luce siano scesi, si conta una riduzione del 4,6%. Rispetto alla scorsa registrazione infatti si è passati da 0,31022 €/kWh ai 0,29592 €/kWh. prezzi che, comunque, rimangono ancora alti se paragonati a quelli precedenti. Leggi anche: Bonus Bollette Luce e Gas 2022: come funziona, importi e a chi spetta I nuovi prezzi ARERA Luce Nonostante sembra che i prezzi siano i discesa, rimangono pur sempre molto alti. Lo scorso anno, infatti, erano arrivati a 0.11842 €/kWh, mentre quest’anno a 0.29592 €/kWh. Questo aumento ha messo in crisi non pochi italiani che si trovano di fronte a una crisi che sta causando diverso disagi in tutti i fattori di vita. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il picco del primo, pare che i nuoviLuce siano scesi, si conta una riduzione del 4,6%. Rispetto alla scorsa registrazione infatti si è passati da 0,31022 €/kWh ai 0,29592 €/kWh.che, comunque, rimangono ancora alti se paragonati a quelli precedenti. Leggi anche: Bonus Bollette Luce e Gas: come funziona, importi e a chi spetta I nuoviLuce Nonostante sembra che isiano i discesa, rimangono pur sempre molto alti. Lo scorso anno, infatti, erano arrivati a 0.11842 €/kWh, mentre quest’anno a 0.29592 €/kWh. Questo aumento ha messo in crisi non pochi italiani che si trovano di fronte a una crisi che sta causando diverso disagi in tutti i fattori di vita. I ...

