Draghi premier whatever it takes, costi quel che costi (Di sabato 16 luglio 2022) Latitudine per longitudine il centro di gravità permanente della crisi è circoscritto all'interno dei 5 Stelle. L'incubo di un'estate alla ricerca del collegio perduto e dei voti cadenti come le foglie di un autunno che culmina davanti al plotone d'esecuzione degli elettori furenti e incattiviti, sta riportando alla realtà la maggior parte dei parlamentari grillini. Secondo gli ambienti politici meno pessimisti, più che un Draghi bis all'orizzonte si intravede già un Movimento 5 Stelle 2, cioè una nuova scissione, formale o di fatto, con l'ala governista della quale farebbe parte anche il presidente della camera Roberto Fico che mette in minoranza Giuseppe Conte e lo "convince" a votare la fiducia al premier, oppure ad uscire allo scoperto. Per Mario Draghi, insomma dopo il mercoledì delle ceneri arriverebbe la Pasqua di resurrezione, ...

