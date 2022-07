Donazione di 5000 euro da parte dell’IRC

Pubblicità

Nico Rosberg, a Teulada per seguire il suo team RxR all'Island X Prix di Extreme E co-organizzato dall'Aci, dona 5000 alberi alla Sardegna. Dopo la generosa donazione alla Croce Rossa del 2021, l'ex campione del mondo di F1 si ripete. L'ex campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg ha donato cinquemila alberi alla Sardegna, che verranno impiantati nel prossimo autunno. Il tedesco è giunto a Teulada per assistere all'Island X Prix di Extreme E, gara riservata ai Suv elettrici.