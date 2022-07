"Cosa succede mercoledì in Parlamento". Elezioni o no? La profezia di Sabino Cassese (Di sabato 16 luglio 2022) "Tutti si renderanno conto che il presidente della Repubblica non può sciogliere il Parlamento": Sabino Cassese, intervistato da David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, si è lasciato andare a una previsione su Cosa succederà mercoledì prossimo in Parlamento. Dopo le dimissioni di Mario Draghi, infatti, Sergio Mattarella ha chiesto un passaggio più trasparente alle Camere, così da verificare se una maggioranza ci sia ancora. Il professore ha sottolineato che il Parlamento "deve cessare la sua attivita fra 8 mesi". E non solo, ha ricordato anche che l'Aula "ha dato fiducia al governo e in questo momento è perfettamente funzionante ". Secondo Cassese, insomma, non ci sono fattori che giustifichino uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) "Tutti si renderanno conto che il presidente della Repubblica non può sciogliere il":, intervistato da David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, si è lasciato andare a una previsione suràprossimo in. Dopo le dimissioni di Mario Draghi, infatti, Sergio Mattarella ha chiesto un passaggio più trasparente alle Camere, così da verificare se una maggioranza ci sia ancora. Il professore ha sottolineato che il"deve cessare la sua attivita fra 8 mesi". E non solo, ha ricordato anche che l'Aula "ha dato fiducia al governo e in questo momento è perfettamente funzionante ". Secondo, insomma, non ci sono fattori che giustifichino uno ...

