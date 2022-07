BCT, domani la chiusura con la comicità e il ricordo di Tognazzi (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutii chiude domani, all’insegna della comicità, la sesta edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Ospiti della giornata conclusiva della manifestazione i comici Michela Giraud e la coppia Nuzzo e Di Biase che incontreranno il pubblico, rispettivamente, a Piazza Santa Sofia alle ore 21:30 e a Piazza Federico Torre alle 21.45. domani si ricorderà anche Ugo Tognazzi, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, con l’evento omaggio “100 anni Ugo” di cui saranno protagonisti i figli del grande attore Gian Marco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi. L’evento, prodotto dall’Università degli Studi del Sannio, è ideato e diretto da Mimmo Verdesca e si terrà a Piazza Roma alle ore 21.30. In anteprima nazionale il film “Sposa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutii chiude, all’insegna della, la sesta edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Ospiti della giornata conclusiva della manifestazione i comici Michela Giraud e la coppia Nuzzo e Di Biase che incontreranno il pubblico, rispettivamente, a Piazza Santa Sofia alle ore 21:30 e a Piazza Federico Torre alle 21.45.si ricorderà anche Ugo, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, con l’evento omaggio “100 anni Ugo” di cui saranno protagonisti i figli del grande attore Gian Marcoe Maria Sole. L’evento, prodotto dall’Università degli Studi del Sannio, è ideato e diretto da Mimmo Verdesca e si terrà a Piazza Roma alle ore 21.30. In anteprima nazionale il film “Sposa ...

