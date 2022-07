Bayern Monaco, dalla Spagna: trovato l’accordo per Lewandowski al Barcellona (Di sabato 16 luglio 2022) Sembra ormai fatta per Robert Lewandowski al Barcellona. Stando quanto riportato da Cadena Ser, l’attaccante polacco ha firmato il contratto il club spagnolo intorno alla mezzanotte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio. trovato dunque l’accordo con il Bayern Monaco, che incasserà una cifra attorno ai 45 milioni di euro (più altri cinque per il raggiungimento di obiettivi prefissati). La volontà di Lewandowski, che aveva ancora un anno di contratto con i bavaresi, di spostarsi al Barcellona era dichiarata da diversi mesi e proprio l’attaccante avrebbe spinto per chiudere rapidamente la trattativa. Sempre secondo Cadena Ser, Lewandowski avrebbe fatto di tutto per evitare anche di partire per la tournée negli Stati Uniti della squadra ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Sembra ormai fatta per Robertal. Stando quanto riportato da Cadena Ser, l’attaccante polacco ha firmato il contratto il club spagnolo intorno alla mezzanotte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio.dunquecon il, che incasserà una cifra attorno ai 45 milioni di euro (più altri cinque per il raggiungimento di obiettivi prefissati). La volontà di, che aveva ancora un anno di contratto con i bavaresi, di spostarsi alera dichiarata da diversi mesi e proprio l’attaccante avrebbe spinto per chiudere rapidamente la trattativa. Sempre secondo Cadena Ser,avrebbe fatto di tutto per evitare anche di partire per la tournée negli Stati Uniti della squadra ...

