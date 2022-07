Atletica, Mondiali 2022: Elena Vallortigara vola in finale e fa sognare nel salto in alto (Di sabato 16 luglio 2022) È una straordinaria Elena Vallortigara quella vista oggi ad Eugene, Oregon nelle qualificazioni del salto in alto dei Mondiali di Atletica 2022. La 31enne di Schio sarà una delle 14 finaliste che si giocheranno il titolo mondiale nella giornata di martedì 19 luglio. Assolutamente perfetta Vallortigara, arrivata alla misura di 1,93m senza commettere alcun errore. Saltata la misura di 1,75m, ha poi superato con agio 1,81m e 1,86m. Ancora perfetta a 1,90m, ha poi messo in ghiaccio definitivamente la qualificazione alla finale superando al primo tentativo anche 1,93m. Sono in nove le atlete ad aver raggiunto la misura dell’azzurra che è però una delle sole quattro ad averlo fatto senza prove fallite. Le altre rispondono ai ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) È una straordinariaquella vista oggi ad Eugene, Oregon nelle qualificazioni delindeidi. La 31enne di Schio sarà una delle 14 finaliste che si giocheranno il titolo mondiale nella giornata di martedì 19 luglio. Assolutamente perfetta, arrivata alla misura di 1,93m senza commettere alcun errore. Saltata la misura di 1,75m, ha poi superato con agio 1,81m e 1,86m. Ancora perfetta a 1,90m, ha poi messo in ghiaccio definitivamente la qualificazione allasuperando al primo tentativo anche 1,93m. Sono in nove le atlete ad aver raggiunto la misura dell’azzurra che è però una delle sole quattro ad averlo fatto senza prove fallite. Le altre rispondono ai ...

