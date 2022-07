Alfonso Signorini ci prova ancora | L’indizio è svelato | spunta il nome del quinto concorrente

(Di sabato 16 luglio 2022) Il conduttore del Grande Fratello Vip si diverte con altri indizi… questa volta si parla del: quale sarà la sua identità?(Mediaset play)continua a divertirsi lasciando interdetto il pubblico attraverso i suoi indizi sui concorrenti. Qualche ora fa Amedeo Venza, l’esperto di gossip, ha specificato che tutti i nomi del primo turno del GF Vip sono ormai confermati e usciranno in questi giorni.in fase di trattative invece i concorrenti che entreranno in corsa. Tra gli ultimi indizi svelati c’era l’anello di ametista che ha fatto impazzire il web:ha creato un vero e proprio trabocchetto che ha fatto andare di matto i telespettatori per diverse ore, nessuno riusciva a capire il ...

EvilEnzoPaolo : Alfonso Signorini durante gli 8 mesi del GFVIP7 - 361_magazine : Luca Daffré fa un appello ad Alfonso Signorini per entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7: sarà ascoltato? - 361_magazine : Nuova data di inizio del reality Grande Fratello Vip 7 e prolungamento della messa in onda. Ecco quando finirà il r… - nonsonobonolis : RT @MediasetTgcom24: 'GFVip', Alfonso Signorini semina indizi sul quinto concorrente... un pallone con i colori del Napoli #gfvip https://… - MediasetTgcom24 : 'GFVip', Alfonso Signorini semina indizi sul quinto concorrente... un pallone con i colori del Napoli #gfvip -

'Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l'Isola dei famosi', si legge su Chi diretto da. Una spifferata che vuol ...Il Grande Fratello Vip 7 durerà otto mesi. Questo è ciò che annuncia Amedeo Venza tramite le sue storie di Instagram dove aggiunge che il reality show condotto dadovrebbe iniziare il 14 settembre (e non il 12). Grande Fratello Vip da record: nuova data di inizio e finale mai visto prima Appare strana la partenza di mercoledì invece che di ...Luca Daffré fa un appello ad Alfonso Signorini per entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7: sarà ascoltatoTra i prossimi concorrenti del GFVIP 7 ci sarebbe anche un ex calciatore figlio del leggendario campione: ecco chi è Diego Armando Maradona Jr!