Aerei, domenica nera: scioperi di compagnie low cost e controllori di volo. TUTTE LE INFO UTILI (Di sabato 16 luglio 2022) Sarà una domenica nera per chi deve viaggiare in aereo , con la partenza per le vacanze ad alto rischio. Quattro ore di sciopero per il traffico aereo , dalle 14 alle 18, domenica 17 luglio 2022, ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) Sarà unaper chi deve viaggiare in aereo , con la partenza per le vacanze ad alto rischio. Quattro ore di sciopero per il traffico aereo , dalle 14 alle 18,17 luglio 2022, ...

