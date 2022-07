A Dimaro Spalletti zittisce un contestatore del Napoli: «Fatelo stare zitto» (VIDEO) (Di sabato 16 luglio 2022) Non un bel clima a Dimaro. Tante persone realmente appassionate del Napoli ma i contestatori ovviamente si prendono la scena. Persino quando stava parlando Spalletti, qualcuno ha provato a essere protagonista e a parlare sulla voce dell’allenatore del Napoli. Al punto che Spalletti ha perso la pazienza e ha detto: «Lo fate stare zitto?». La famiglia De Laurentiis è fischiata. Edo De Laurentiis non è salito sul palco. Il presidente non si è fatto mai vedere in giro. Un clima di autolesionismo, fondamentalmente per la sacrosanta decisione di non rinnovare il contratto a Mertens. Anche tanti tifosi illustri – con cui De Laurentiis intrattiene rapporti – stanno con i contestatori, si sono fatti fotografare sotto lo striscione A16 che lo invita ad andare a Bari. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Non un bel clima a. Tante persone realmente appassionate delma i contestatori ovviamente si prendono la scena. Persino quando stava parlando, qualcuno ha provato a essere protagonista e a parlare sulla voce dell’allenatore del. Al punto cheha perso la pazienza e ha detto: «Lo fate?». La famiglia De Laurentiis è fischiata. Edo De Laurentiis non è salito sul palco. Il presidente non si è fatto mai vedere in giro. Un clima di autolesionismo, fondamentalmente per la sacrosanta decisione di non rinnovare il contratto a Mertens. Anche tanti tifosi illustri – con cui De Laurentiis intrattiene rapporti – stanno con i contestatori, si sono fatti fotografare sotto lo striscione A16 che lo invita ad andare a Bari. L'articolo ...

