TS – "Orgoglioso del rinnovo con la Fiorentina" (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 00:17:43 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: FIRENZE – Vincenzo Italiano ha parlato nel corso di un evento svoltosi in piazza a Canazei, vicino Moena, sede del ritiro estivo della Fiorentina. Il tecnico dei viola ha dichiarato: "C'è un grande entusiasmo, si vede che quello che abbiamo fatto l'anno scorso ha ricreato tutto ciò. Siamo contenti ed orgogliosi ma come ho detto ai ragazzi si riparte da zero. Dobbiamo innanzitutto confermarci e, se siamo bravi, fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo un impegno importante come i playoff di Conference League e ci teniamo tantissimo a superarli, quindi siamo venuti qui a preparare questo inizio di stagione. I ragazzi hanno iniziato bene, sono arrivati tutti pronti, si sono allenati a casa, preparandosi per questo inizio. Il ritiro è sempre faticoso a causa dei doppi allenamenti e dei ...

