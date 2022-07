Spagnolo e Pajola comparse. Davison dà spettacolo e trascina i Celtics (Di venerdì 15 luglio 2022) Non illuminano Matteo Spagnolo e Alessandro Pajola, entrambi sconfitti e poco utilizzati in questa giornata di Summer League. Protagonisti della nottata le due guardie di Brooklyn e Boston, Cam Thomas ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 luglio 2022) Non illuminano Matteoe Alessandro, entrambi sconfitti e poco utilizzati in questa giornata di Summer League. Protagonisti della nottata le due guardie di Brooklyn e Boston, Cam Thomas ...

Pubblicità

Gazzetta_NBA : Spagnolo e Pajola, solo una comparsata. Davison dà spettacolo e trascina i Celtics #nba #summerleague - divaiovittorio : @Andrea842631710 @pasquale_caos sto provando a farmi un’idea… Spissu, Della Valle, Pajola, Tonut e Spagnolo. Discorso a parte per Mannion… - paxer89 : I 17 convocati da Pozzecco per il ritiro pre-EuroBasket: Della Valle Spissu Mannion Tonut Biligha Gallinari Melli… - sportli26181512 : NBA, la coppia Kuminga/Moody fa 50 ma vince Boston, Pajola e i Mavs ko con Phoenix: Nella notte di Summer League il… - infoitsport : NBA, Summer League: debutti per Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo -