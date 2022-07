Per non essere da meno di Twitter, anche Instagram ha avuto un down (Di venerdì 15 luglio 2022) Ennesimo atto dell’Instagram down. Questa volta è successo nella tarda serata del 14 luglio, quando in Italia – anche sul social network delle stories e dei reels – si stavano commentando i recenti sviluppi della crisi di governo che ha visto prima il presidente del Consiglio Mario Draghi presentare le sue dimissioni e poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella respingerle. Fa ancora più strano questa cosa se si pensa che, proprio nelle fasi più calde della votazione sulla fiducia al dl Aiuti, ci sia stato un Twitter down che ha bloccato il social network proprio nei momenti cruciali del passaggio parlamentare. A distanza di qualche ora, poi, i problemi con Instagram. LEGGI anche > I creators di Instagram possono pubblicare post e reels ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 luglio 2022) Ennesimo atto dell’. Questa volta è successo nella tarda serata del 14 luglio, quando in Italia –sul social network delle stories e dei reels – si stavano commentando i recenti sviluppi della crisi di governo che ha visto prima il presidente del Consiglio Mario Draghi presentare le sue dimissioni e poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella respingerle. Fa ancora più strano questa cosa se si pensa che, proprio nelle fasi più calde della votazione sulla fiducia al dl Aiuti, ci sia stato unche ha bloccato il social network proprio nei momenti cruciali del passaggio parlamentare. A distanza di qualche ora, poi, i problemi con. LEGGI> I creators dipossono pubblicare post e reels ...

