L'omaggio di Mattarella e Draghi a Eugenio Scalfari (Di venerdì 15 luglio 2022) Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, hanno accolto in Campidoglio il feretro del giornalista e scrittore Eugenio Scalfari, scomparso ieri a 98 anni, per la camera ardente che sarà aperta al pubblico dalle ore 16. Ad accogliere il feretro anche le figlie del fondatore di Repubblica, Donata ed Enrica. Sono attesi prima dell'apertura al pubblico anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Mario Draghi.

