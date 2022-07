La Juve sfida l'Inter: il premio è Bremer (Di venerdì 15 luglio 2022) TORINO - Un passo verso il Bayern Monaco . Per cedere De Ligt e proseguire nell'assalto a Bremer . La prima mossa è della Juve: in attesa del rilancio dei bavaresi, lo scatto in avanti arriva dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 luglio 2022) TORINO - Un passo verso il Bayern Monaco . Per cedere De Ligt e proseguire nell'assalto a. La prima mossa è della: in attesa del rilancio dei bavaresi, lo scatto in avanti arriva dalla ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: La #Juve sfida l'#Inter: il premio è #Bremer: I bianconeri si lanciano sul primo obiettivo del club milanese: per arri… - sportli26181512 : La #Juve sfida l'#Inter: il premio è #Bremer: I bianconeri si lanciano sul primo obiettivo del club milanese: per a… - ZonaBianconeri : RT @newsjlive: ?? Dispetto #Juve. L’inserimento dei bianconeri nell’affare #Bremer inquieta Marotta. Sfida all’Inter: il brasiliano del Tori… - newsjlive : ?? Dispetto #Juve. L’inserimento dei bianconeri nell’affare #Bremer inquieta Marotta. Sfida all’Inter: il brasiliano… - infoitsport : Juve, Allegri sfida il caldo: doppia seduta per Pogba e compagni -