Incidente montagne russe, muore una ragazza di 14 anni (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel parco divertimenti Aarhus, una carrozzella delle montagne russe si è staccata, ha causato la morte di una ragazzina di 14 anni. Dopo quanto è successo le autorità hanno chiesto a tutti i presenti di non condividere foto e video del tragico accaduto. Il parco divertimenti si trova vicino a Copenaghen, in Danimarca. Una ragazzina di 14 anni ha perso la vita mentre un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito, colpito dalla carrozzella che si è sganciata improvvisamente. Henrik Ragborg Olsen, il direttore del luna park, ha confermato la dinamica del l'Incidente ai media locali. Alla fine della dichiarazione ha concluso: "Abbiamo sgomberato il parco e stiamo fornendo assistenza psicologica alle persone che hanno assistito all'Incidente, sia per il personale ..."

