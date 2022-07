I dati sui decessi Covid in Inghilterra non dimostrano che i vaccini non funzionano (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 13 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post in cui si legge che secondo «i dati sui decessi per stato di vaccinazione» pubblicati dall’Office for national statistics (Ons), l’ufficio nazionale statistico del Regno Unito, in Inghilterra «tra il 1 aprile e il 31 maggio 2022 Il 94% di tutti i decessi sono vaccinati, quasi il 90% dei quali, tri-dosati». Secondo l’autore del post questo significherebbe che i vaccini anti-Covid non sarebbero realmente efficaci contro il decesso causato dal virus e che le autorità «hanno sempre mentito e continuano a farlo». Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ... Leggi su facta.news (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 13 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post in cui si legge che secondo «isuiper stato di vaccinazione» pubblicati dall’Office for national statistics (Ons), l’ufficio nazionale statistico del Regno Unito, in«tra il 1 aprile e il 31 maggio 2022 Il 94% di tutti isono vaccinati, quasi il 90% dei quali, tri-dosati». Secondo l’autore del post questo significherebbe che ianti-non sarebbero realmente efficaci contro il decesso causato dal virus e che le autorità «hanno sempre mentito e continuano a farlo». Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ...

