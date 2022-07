Generali | Stefano Marsaglia in CdA al posto di Caltagirone

(Di venerdì 15 luglio 2022)entra nel Cda dialdi Francesco Gaetanoera uno dei candidati della lista messa in campo dall’imprenditore romano per l’assemblea dello scorso aprile. E’ quanto emerge da una nota diffusa al termine del board. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Si sblocca lo stallo sulla sostituzione del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone alle. A subentrare saràMarsaglia, candidato non eletto della lista promossa dall'imprenditore romano, che è stato nominato con i soli voti dei consiglieri eletti con la lista di ...Lo ha detto il presidente di Arera,Besseghini, presentando a Montecitorio la Relazione ... famiglie e imprese, una parte importante della bolletta, ossia gli oneridi sistema. L'... Stefano Bison (Generali): gli strumenti per l'innovazione in azienda Stefano Marsaglia entra nel Cda di Generali al posto di Francesco Gaetano Caltagirone. Marsaglia era uno dei candidati della lista messa in campo dall’imprenditore romano per l’assemblea dello scorso ...Venerdì 15 la riunione del board di Generali. I consiglieri della compagnia assicurativa ... secondo quanto risulta a milanofinanza.it, nel consiglio entrerà Stefano Marsaglia che ha accettato ...