De Maggio | Il Napoli sta chiudendo una doppia operazione di mercato in questi minuti Arriva Ostigard”

Valter De Maggio, racconta la doppia operazione di mercato che il Napoli sta conducendo su Ostigard e la cessione di Koulibaly. Ostigard-CALCIOmercato Napoli. Dimaro è diventato il centro operativo del calciomercato del Napoli. L'arrivo di De Laurentiis ha sbloccato le operazioni in cantiere come racconta Valter De Maggio giornalsita di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il difensore centrale? Sembra di vivere due mondi diversi tra Campania e Dimaro: qui c'è un po' di preoccupazione per le questioni relative al calciomercato, anche se amici uruguaiani mi dicono che il Napoli ha preso un gran esterno con Mathias Olivera.

