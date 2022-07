"Cappuccetto Rozzo" di Jonathan Canini in Fortezza - Cosa Fare - lanazione.it

(Di venerdì 15 luglio 2022)Nel vivo Estate in, la rassegna estiva che accompagnerà il pubblico aretino nella splendida location dellaMedicea per tutta la stagione. Il festival organizzato da ...

I n Fortezza stasera alle 21 arriva "" di Jonathan Canini. Lo spettacolo rivisita la nota favola, "trascinando" in Toscana tutti i suoi personaggi: fiorentina la protagonista, ...... con il suo 'Insuperabile Summer Tour', il 18 agosto è la volta del Defhouse Village, il 19 agosto dell'amatissimo musical 'Grease' e sabato 20 agosto di Jonathan Canini con ''; il ... "Cappuccetto Rozzo" Canini riscrive la favola Lo spettacolo rivisita la nota favola, “trascinando” in Toscana tutti i suoi personaggi: fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore, lucchese il lupo ...Entra nel vivo Estate in Fortezza, la rassegna che accompagnerà il pubblico aretino nella location della Fortezza Medicea per tutta l’estate. Il festival organizzato da Fondazione Guido d’Arezzo e Com ...