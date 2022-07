Bimbo morto a Sharm, dubbi sull’intossicazione alimentare. La procura interroga i genitori (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver deciso di disporre una nuova autopsia sul corpo del piccolo Andrea Mirabile, il Bimbo morto per una sospetta intossicazione mentre era in vacanza a Sharm El Sheik, la procura di Palermo potrebbe ascoltare anche i genitori del piccolo. Ci potrebbe essere una possibile svolta, si apre una nuova fase di indagine sulla morte del piccolo deceduto mentre si trovava in vacanza con i genitori. Il papà ha accusato un malore ed è stato ricoverato in terapia subintensiva. La mamma, incita, è stata già dimessa. Ma adesso i genitori del piccolo potrebbero essere sentiti dai magistrati. la loro testimonianza potrebbe essere la chiave per capire cosa sia successo veramente. I pm infatti vogliono sapere tutto: i luoghi frequentati e soprattutto le persone ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver deciso di disporre una nuova autopsia sul corpo del piccolo Andrea Mirabile, ilper una sospetta intossicazione mentre era in vacanza aEl Sheik, ladi Palermo potrebbe ascoltare anche idel piccolo. Ci potrebbe essere una possibile svolta, si apre una nuova fase di indagine sulla morte del piccolo deceduto mentre si trovava in vacanza con i. Il papà ha accusato un malore ed è stato ricoverato in terapia subintensiva. La mamma, incita, è stata già dimessa. Ma adesso idel piccolo potrebbero essere sentiti dai magistrati. la loro testimonianza potrebbe essere la chiave per capire cosa sia successo veramente. I pm infatti vogliono sapere tutto: i luoghi frequentati e soprattutto le persone ...

