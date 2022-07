Atalanta, Freuler: “Vogliamo tornare subito in Europa” (Di venerdì 15 luglio 2022) Atalanta Freuler- L’Atalanta continua la sua preparazione a Zingonia, i bergamaschi continuano anche il loro lavoro sul mercato, intavolando varie trattative in uscita anche con la Roma. Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, è stato intervistato ai microfoni durante il ritiro dei bergamaschi. Ha trattato di vari argomenti, tra cui la sua voglia di ritornare in Europa e ha parlato anche di quanto si siano rinforzate Juventus e Inter. Ecco di seguito, le parole dello svizzero: “Come procede il ritiro? Come sempre col mister è molto dura, ci alleniamo molto”. Il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler è intervenuto durante il ritiro dei nerazzurri a Clusone: “Adesso dobbiamo guardare in avanti, non ci poniamo obiettivi, vedremo ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione a Zingonia, i bergamaschi continuano anche il loro lavoro sul mercato, intavolando varie trattative in uscita anche con la Roma. Remo, centrocampista dell’, è stato intervistato ai microfoni durante il ritiro dei bergamaschi. Ha trattato di vari argomenti, tra cui la sua voglia di riine ha parlato anche di quanto si siano rinforzate Juventus e Inter. Ecco di seguito, le parole dello svizzero: “Come procede il ritiro? Come sempre col mister è molto dura, ci alleniamo molto”. Il centrocampista dell’Remoè intervenuto durante il ritiro dei nerazzurri a Clusone: “Adesso dobbiamo guardare in avanti, non ci poniamo obiettivi, vedremo ...

