A chi spetta il bonus benzina, dettagli circolare del 15 luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) A chi spetta il bonus benzina 2022 e chi deve erogarlo? Oggi 15 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una sua circolare che specifica le condizioni esatte per usufruire del contributo una tantum. Sono dunque stati dissipati numerosi dubbi in merito, visto che sono state fornite le istruzioni esatte per i datori di lavoro che intenderanno aderire alla proposta del Governo. I beneficiari A chi spetta dunque il bonus benzina in questo 2022? I beneficiari sono tutti coloro che percepiscono un reddito di lavoro dipendente privato (non vale per la Pubblica Amministrazione). I voucher possano essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di accordi contrattuali preventivi. L’incentivo non concorre poi alla formazione del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) A chiil2022 e chi deve erogarlo? Oggi 15l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una suache specifica le condizioni esatte per usufruire del contributo una tantum. Sono dunque stati dissipati numerosi dubbi in merito, visto che sono state fornite le istruzioni esatte per i datori di lavoro che intenderanno aderire alla proposta del Governo. I beneficiari A chidunque ilin questo 2022? I beneficiari sono tutti coloro che percepiscono un reddito di lavoro dipendente privato (non vale per la Pubblica Amministrazione). I voucher possano essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di accordi contrattuali preventivi. L’incentivo non concorre poi alla formazione del ...

Pubblicità

QdSit : Pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i buoni benzina da 200 euro introdotti contro il caro-carburant… - infoitinterno : Social bonus, cos’è e a chi spetta (decreto attuativo) - infoitinterno : Bonus benzina 2022, come funziona e a chi spetta: la circolare dell'Agenzia Entrate - ilGazzettinoves : Ecco il #bonus benzina 2022 per i dipendenti delle aziende private: a chi spetta e come fare domanda -