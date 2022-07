Ultime Notizie – Crisi governo, Grillo sta con Conte: in linea “totale” con ex premier (Di giovedì 14 luglio 2022) Vira ancora Beppe Grillo, che nel suo ultimo blitz a Roma -trasformatosi in un vero e proprio tsunami – aveva invitato inizialmente i parlamentari a sostenere l’esecutivo, tanto più sul decreto Aiuti: “Non si esce dal governo per un ca..o di inceneritore”, aveva sferzato i deputati in uno dei primi incontri. Poi l’incidente De Masi, il frettoloso allontanamento da Roma, il mancato faccia a faccia con Conte. Ma in questi giorni, delicati per il M5S che sta mettendo a rischio la tenuta del governo, Grillo sta sentendo i suoi, anche con Conte i contatti sono continui. E, riferiscono diverse fonti all’Adnkronos, “è in linea totale” con l’ex premier. A convincerlo “l’insofferenza toccata con mano nel blitz a Roma – spiega un volto noto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Vira ancora Beppe, che nel suo ultimo blitz a Roma -trasformatosi in un vero e proprio tsunami – aveva invitato inizialmente i parlamentari a sostenere l’esecutivo, tanto più sul decreto Aiuti: “Non si esce dalper un ca..o di inceneritore”, aveva sferzato i deputati in uno dei primi incontri. Poi l’incidente De Masi, il frettoloso allontanamento da Roma, il mancato faccia a faccia con. Ma in questi giorni, delicati per il M5S che sta mettendo a rischio la tenuta delsta sentendo i suoi, anche coni contatti sono continui. E, riferiscono diverse fonti all’Adnkronos, “è in” con l’ex. A convincerlo “l’insofferenza toccata con mano nel blitz a Roma – spiega un volto noto ...

