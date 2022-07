Traffico Roma del 14-07-2022 ore 08:30 (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma di nuovo in trovati dalla redazione sulla raccordo anulare abbiamo cose in carreggiata interna dal vivo con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra la Prenestina il video con la Roma L’Aquila nella se te lo porto tra Boccea e Aurelia tutta la turbano della Roma L’Aquila code da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale incolonnamenti Tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini lo svincolo periodica sportivi direzione quindi Stadio Olimpico notevoli le difficoltà registrate sull’Aurelia penalizzata da un incidente incidente avvenuto all’altezza di via Alberico gentili e che provoca code trailer corde Piazza Irnerio code anche in uscita da Roma al tre code in via Aurelia Antica in via Gregorio Sesto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedi nuovo in trovati dalla redazione sulla raccordo anulare abbiamo cose in carreggiata interna dal vivo con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra la Prenestina il video con laL’Aquila nella se te lo porto tra Boccea e Aurelia tutta la turbano dellaL’Aquila code da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale incolonnamenti Tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini lo svincolo periodica sportivi direzione quindi Stadio Olimpico notevoli le difficoltà registrate sull’Aurelia penalizzata da un incidente incidente avvenuto all’altezza di via Alberico gentili e che provoca code trailer corde Piazza Irnerio code anche in uscita daal tre code in via Aurelia Antica in via Gregorio Sesto ...

