Torna Beninsieme | l’evento di solidarietà per il Benin | Togo e Napoli

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo due anni di buio pandemico, il 19 luglio al Nabilah, l’appuntamento benefico che da 12 edizioni ormai raccoglie fondi per portare avanti le missioni di DareFuturo Onlus, presieduta da Roberto Pennisi. La serata avrà inizio alle 19.30 e quest’annosi fa in tre perché accanto a DareFuturoè in sinergia con Sorridi Konou Africa Onlus e Missione Effatà, dirette rispettivamente da Bianca Gasparrini Di Salvo e da Filippo Smaldone. L’appuntamento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa al Circolo Posillipo a cui hanno partecipato il Presidente del Circolo Posillipo Aldo Campagnola, Roberto Pennisi – Presidente DareFuturo Onlus, Bianca Gasparrini Di Salvo – Presidente Sorridi Konou Africa Onlus, Filippo Smaldone – Vicepresidente Missione ...