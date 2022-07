Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli, botta e risposta sui social, è scoppiata la pace (Di giovedì 14 luglio 2022) Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli hanno smesso di farsi la guerra finalmente. Adesso tra i due è tregua. Ma cosa è accaduto? Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli, finalmente è arrivata una tregua dopo che si sono fatti la guerra per tanto tempo. Entrambi sono due noti personaggi del mondo dello spettacolo e sono stati anche protagonisti delle web in diverse occasioni. Il pubblico ormai si è abituato ai loro post piuttosto duri e provocatori ed alle discussioni che spesso portano avanti. In passato sono stati protagonisti di scontri piuttosto accesi che li hanno visti anche contrapposti l’uno dalla parte dell’altro. Zorzi ha deciso di porre una tregua almeno per il momento e pare che in questi giorni abbia voluto difendere proprio ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 14 luglio 2022)hanno smesso di farsi la guerra finalmente. Adesso tra i due è tregua. Ma cosa è accaduto?, finalmente è arrivata una tregua dopo che si sono fatti la guerra per tanto tempo. Entrambi sono due noti personaggi del mondo dello spettacolo e sono stati anche protagonisti delle web in diverse occasioni. Il pubblico ormai si è abituato ai loro post piuttosto duri e provocatori ed alle discussioni che spesso portano avanti. In passato sono stati protagonisti di scontri piuttosto accesi che li hanno visti anche contrapposti l’uno dalla parte dell’altro.ha deciso di porre una tregua almeno per il momento e pare che in questi giorni abbia voluto difendere proprio ...

