Terra amara | trame dal 18 al 22 luglio 2022 | il vero volto di Demir

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 luglio 2022) Grandi colpi di scena caratterizzeranno la prossima settimana di programmazione di, come segnalano ledal 18 al 22. Zuleyha, dopo aver sposato, sarà sempre più triste, mentre Hunkar, dopo aver fatto credere alla ragazza che avrebbe aiutato Yilmaz ad avere una pena ridotta, lo abbandonerà al suo destino e farà di tutto per farlo condannare a morte. Intanto, alla tenuta non mancheranno i pettegolezzi sulla gravidanza di Zuleyha, mentre Hunkar dovrà fronteggiare i ricatti di Veli che si recherà da lei per ottenere del denaro. Dal canto suo, Yilmaz non riceverà le lettere della sua amata, ignaro che sia un complotto ordito dalla signora la quale farà bruciare le lettere che lui scrive alla giovane. In seguito, Gulten verrà a sapere che Yilmaz sarà ...