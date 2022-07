Sassuolo | Dionisi | «Scamacca è un attaccante con la A maiuscola»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole disu Gianluca: «Dall’inizio alla fine della scorsa stagione è cresciuto tantissimo» Alessioparla ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro del. Di seguito le sue parole su. «Gianluca è uncon la A, deve migliorare e ha margini di miglioramento ma ha grandi qualità come la rapidità, nonostante la struttura, tiro in porta e tecnica. Questa sono le sue qualità. Dall’inizio alla fine della scorsa stagione è cresciuto tantissimo» L'articolo proviene da Calcio News 24.

