Samsung Galaxy Watch 4 riceve la quarta beta di One UI 4.5 che risolve molti bug (Di giovedì 14 luglio 2022) Samsung rilascia la quarta beta della One UI 4.5 per Galaxy Watch 4 che porta bug fix e miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 14 luglio 2022)rilascia ladella One UI 4.5 per4 che porta bug fix e miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Samsung Galaxy Watch 4 riceve la quarta beta di One UI 4.5 che risolve molti bug - Gazzetta5G : RT @SamsungItalia: Perfetto per lavorare in qualsiasi condizione. Semplifica la comunicazione negli ambienti rumorosi e scansiona i codici… - stayjin79 : RT @Whitestone__FR: Best Samsung Galaxy Note 20 Ultra Screen Protectors - Whitestone__FR : Best Samsung Galaxy Note 20 Ultra Screen Protectors - run291154 : RT @WhitestoneEU: Samsung Galaxy S22 Ultra WhiteStoneDome Accessories 2022 -