Roma | TMW | “Se parte Zaniolo | attenzione a Dybala e Muriel”

Roma TMW- La Roma continua la sua preparazione, dopo l'inizio della tournèe in Portogallo, Mourinho spera che arrivi qualche colpo. Tiago Pinto è attivissimo sul mercato, il D.S portoghese spera di chiudere il prima possibile per Davide Frattesi per poi dare attenzione al reparto offensivo. In partenza El Sharawy, la Roma è attenta anche alla formula giusta per cedere Nicolò Zaniolo alla Juventus. In caso di partenza dell'ex Inter, i capitolini hanno il sogno nel cassetto, Paulo Dybala. L'ex Palermo è un pupillo da sempre di José Mourinho che vorrebbe allenarlo, e sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 dello "Special One". L'operazione per l'argentino è complessa, sullo sfondo rimane sempre la favorita Inter ma anche il Napoli, che avrebbe bisogno di un colpo ...

