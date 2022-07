Ravenna | UFFICIALE | preso Carrasco

Pubblicità

Arrivo adopo aver visto che stagione importante è stata fatta l'anno scorso, conosco l'importanza della piazza, della città e sono pronto a dare tutto per fare ancora meglio quest'anno'.IlFC ha il piacere di comunicare l'accordo per il tesseramento di Luis Angel Carrasco, che si legherà ai colori giallorossi per la prossima stagione sportiva. Ravenna FC. Ufficiale l'arrivo dell'attaccante Carrasco – Ravenna24ore.it Il Ravenna ha il piacere di comunicare l’accordo per il tesseramento di Luis Angel Carrasco, che si legherà ai colori giallorossi per la prossima stagione sportiva. Attaccante moderno di movimento Lui ...Il progetto Mercurio verrà presentato venerdì 15 luglio alle 20, in apertura della seconda serata di Lugocontemporanea, all’interno di LuOgo, ...