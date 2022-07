Preliminari Conference League 2022/2023: calendario, programma, orari e tv primo turno (Di giovedì 14 luglio 2022) Il calendario completo, con il programma, gli orari e la diretta tv del primo turno di qualificazione alla Conference League 2022/2023. Le gare di andata sono in programma martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, mentre i ritorni si disputeranno nelle giornate di martedì 12 e giovedì 14 luglio. Di seguito il calendario completo. Martedì 5 luglio Ore 19: Gzira United (MLT) – Atlètic Club d’Escaldes (AND) Ore 19: St Joseph’s (GIB) – Larne (NIR) Mercoledì 6 luglio Ore 17: Inter Turku (FIN) – Drita (KOS) Ore 20: Víkingur (FRO) – Europa (GIB) Giovedì 7 luglio Ore 17: Alashkert (ARM) – Hamrun Spartans (MLT) Ore 17: UE Santa Coloma (AND) – Breidablik (ISL) Ore 18: Panevezys (LTU) – Milsami Orhei (MDA) Ore ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilcompleto, con il, glie la diretta tv deldi qualificazione alla. Le gare di andata sono inmartedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, mentre i ritorni si disputeranno nelle giornate di martedì 12 e giovedì 14 luglio. Di seguito ilcompleto. Martedì 5 luglio Ore 19: Gzira United (MLT) – Atlètic Club d’Escaldes (AND) Ore 19: St Joseph’s (GIB) – Larne (NIR) Mercoledì 6 luglio Ore 17: Inter Turku (FIN) – Drita (KOS) Ore 20: Víkingur (FRO) – Europa (GIB) Giovedì 7 luglio Ore 17: Alashkert (ARM) – Hamrun Spartans (MLT) Ore 17: UE Santa Coloma (AND) – Breidablik (ISL) Ore 18: Panevezys (LTU) – Milsami Orhei (MDA) Ore ...

