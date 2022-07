Perché gli uomini vivono meno delle donne? “La risposta è proprio nel cromosoma Y” (Di giovedì 14 luglio 2022) Perché gli uomini vivono, in generale, meno delle donne? A questa domanda potrebbe essere stata data una nuova risposta. È il cromosoma Y uno dei principali colpevoli della minore longevità degli uomini rispetto alle donne: la sua perdita nel corso dell’invecchiamento, che si stima avvenga nel 40% circa dei settantenni, produce cicatrici sul muscolo del cuore e può portare a insufficienza cardiaca letale. L’ipotesi è indicata in uno studio pubblicato sulla rivista Science e coordinato dall’Università statunitense della Virginia. Secondo gli autori dello studio, guidati da Soichi Sano, gli effetti dannosi della perdita del cromosoma potrebbero essere contrastati con un farmaco già esistente, che prende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)gli, in generale,? A questa domanda potrebbe essere stata data una nuova. È ilY uno dei principali colpevoli della minore longevità deglirispetto alle: la sua perdita nel corso dell’invecchiamento, che si stima avvenga nel 40% circa dei settantenni, produce cicatrici sul muscolo del cuore e può portare a insufficienza cardiaca letale. L’ipotesi è indicata in uno studio pubblicato sulla rivista Science e coordinato dall’Università statunitense della Virginia. Secondo gli autori dello studio, guidati da Soichi Sano, gli effetti dannosi della perdita delpotrebbero essere contrastati con un farmaco già esistente, che prende ...

Pubblicità

LucaBizzarri : Comunque finisca pare di assistere allo spot della dittatura, al trionfo della stupidaggine, forse un giorno bisogn… - borghi_claudio : Ecco il punto vero... l'argomento da campagna elettorale. Chi se ne frega dell'inceneritore, non potevano tollerare… - RafAuriemma : +++ ULTIMORA +++ KOULIBALY-CHELSEA: E’ FATTA! Il K2 non raggiungerà il #Napoli a Dimaro, perché stasera in un risto… - Federic27139065 : @Willi_Shake_01 @Pixty3 E allora perché non aprono gli hub ? - De51Fra : @gpaletti53 Nel porcile gli faranno ancora posto perché ritorna #DraghiVattene -