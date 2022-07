Operaio muore schiacciato da un camion nel pavese | stava tagliando degli alberi

Pubblicità

Un operaio 60enne è morto schiacciato da un camion mentre stava partecipando alle operazioni di taglio degli alberi. Operaio cade dal tetto di un capannone e muore. Nell'Ennese, aveva 27 anni. Era al primo giorno di lavoro in quel cantiere. Operaio muore schiacciato da un camion nel Pavese.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire come il mezzo abbia investito l'provocandone ...Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire come il mezzo abbia investito l'provocandone ...Un operaio di 60 anni è morto nel Pavese, schiacciato da un camion mentre partecipava alle operazioni di taglio degli alberi in un terreno privato, nella frazione Tornello di Mezzanino: ...Operaio mentre stava tagliando degli alberi in un terreno privato in provincia di Pavia questa mattina è rimasto schiacciato da un camion ...