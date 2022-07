"Non posso per questioni legali". Max Pezzali-Cecchetto, è finita malissimo: pare che... (Di giovedì 14 luglio 2022) Da una parte Claudio Cecchetto, padre per antonomasia della radiofonia e talent scout indiscusso. Dall'altra Max Pezzali. Si parla di una clamorosa rottura professionale dopo decenni e tantissimi successi, indimenticabili. Ne parla Il Messaggero che ha intervistato Pier Paolo Peroni, produttore di Pezzali, che ha confermato quello che era soltanto un rumors. Il quotidiano romano indaga. E chiede qualcosa in più in merito a quello che possa essere accaduto. “Spiegare cos'è successo? Non posso farlo per questioni legali, mi dispiace”, spiega Peroni. Anche FqMagazine ha provato a mettere le cose in chiaro indagando sulla vicenda. Intanto, arriva un'altra pista: Cecchetto in questi giorni, sui suoi profili social, sta pubblicando diverse Stories per sponsorizzare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Da una parte Claudio, padre per antonomasia della radiofonia e talent scout indiscusso. Dall'altra Max. Si parla di una clamorosa rottura professionale dopo decenni e tantissimi successi, indimenticabili. Ne parla Il Messaggero che ha intervistato Pier Paolo Peroni, produttore di, che ha confermato quello che era soltanto un rumors. Il quotidiano romano indaga. E chiede qualcosa in più in merito a quello che possa essere accaduto. “Spiegare cos'è successo? Nonfarlo per, mi dispiace”, spiega Peroni. Anche FqMagazine ha provato a mettere le cose in chiaro indagando sulla vicenda. Intanto, arriva un'altra pista:in questi giorni, sui suoi profili social, sta pubblicando diverse Stories per sponsorizzare ...

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Airola: “Io sono per uscire dal governo, posso comprendere appoggio esterno. Non ci sono le condizioni per vot… - berlusconi : Eugenio Scalfari è stato una figura di riferimento per i miei avversari in politica. Oggi, però, non posso non rico… - mariocalabresi : E non posso dimenticare il giorno in cui, in un giardino di Roma in cui intitolavano una via a mio padre, ebbe il c… - mattiascherzer : metti un nome diverso con mattia non ci sta questo nome — Mattia non posso mai cambiarlo scusate c’è una storia tro… - LauraFRomagnosi : Non posso fare a meno di pensare che sarebbe stato tutto molto più bello se i due fossero stati fratelli sul serio ??????? #terraamara -