Napoli: il sostituto di Koulibaly tra Acerbi e Kim (Di giovedì 14 luglio 2022) Kalidou Koulibaly, classe ’91, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. Se fino a qualche giorno fa De Laurentiis sperava ancora in un rinnovo del calciatore ed era atteso a Dimaro per il faccia a faccia decisivo, adesso non sembra esserci più nulla da fare. Per Koulibaly, infatti, si è aperta la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Kalidou, classe ’91, è in scadenza di contratto con ilnel 2023. Se fino a qualche giorno fa De Laurentiis sperava ancora in un rinnovo del calciatore ed era atteso a Dimaro per il faccia a faccia decisivo, adesso non sembra esserci più nulla da fare. Per, infatti, si è aperta la L'articolo

Pubblicità

anperillo : Per me il sostituto migliore, ma mai al livello di #Koulibaly che andava trattenuto, è uno tra #Bremer e… - napolista : CorSera: contatti del Napoli con #Acerbi, ma Spalletti non è convinto per l’età Il Napoli cerca il sostituto di Ko… - EwestRest : @D10sAndrea E che palle!!! Quando KK è venuto a Napoli nessuno lo conosceva e non fu il campione sin dal primo gior… - erosazzurro : I più grandi club al mondo hanno aspettato a prendere difensori aggiornati. Il Napoli per lasciar partire #k2 ha gi… - Noibiancocelest : CALCIOMERCATO LAZIO – Il Napoli sonda Acerbi come sostituto di Koulibaly -