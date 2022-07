Maltrattamenti in casa riposo: 7 misure cautelari (Di giovedì 14 luglio 2022) Da stamani, nelle province di Gorizia e Udine, i militari del Nas di Udine, coadiuvati dai colleghi del Nas di Treviso e dei comandi provinciali competenti, hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Da stamani, nelle province di Gorizia e Udine, i militari del Nas di Udine, coadiuvati dai colleghi del Nas di Treviso e dei comandi provinciali competenti, hanno dato esecuzione a 7...

Maltrattamenti in casa riposo: 7 misure cautelari Da stamani, nelle province di Gorizia e Udine, i militari del Nas di Udine, coadiuvati dai colleghi del Nas di Treviso e dei comandi provinciali competenti, hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari ... Disabili torturati a Palermo in una casa di cura: 35 arresti. 'L'orrore della stanza Relax' maltratti fino alla tortura in una casa di cura a Palermo. I militari della del comando provinciale del capoluogo hanno scoperto gravissimi episodi di maltrattamenti di disabili assistiti nella casa di cura La Grua di Castelbuono, Palermo, ed hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 35 persone accusate, a vario titolo, di tortura, ...