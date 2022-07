LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA | Ciccone prova a riportarsi sui sei fuggitivi | il gruppo controlla

(Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE14.00 10 chilometri alla fine della salita del Col du Galibier. 13.58 Allungo di coppia di due uomini Intermarché. Si tratta di Georg Zimmerman e Louis Meintjes. 13.56si è riportato a 45” dal sestetto di testa. Ilè segnalato ora a 1’35”. 13.54 L’abruzzese ha preso un buon vantaggio sul. Dopo una settimana difficile sembra finalmente in buona condizione. 13.52 Tenta l’allungo Giulio! 13.52 Percorsi i primi 20 km, continua la lunga ascesa verso i 2600 metri del Galibier. 13.50 Nel frattempo il margine di Anthony Perez (Cofidis),Kobe Goossens (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Nelson Oira (Movistar), Neilson Powless ...

DIRETTADE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 12TAPPA Per seguire la diretta tv delde France 2022 , ci sarà una amplissima coperturasulla Rai e su ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale dell'undicesima tappa del Tour de France 2022. Il nostro live dell'undicesima tappa del Tour ...