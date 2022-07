LIVE – Tour de France 2022, dodicesima tappa Briançon-Alpe d’Huez: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 14 luglio 2022) La DIRETTA testuale della dodicesima tappa del Tour de France 2022, la Briançon-Alpe d’Huez di 165,1 chilometri. Grande attesa per l’ultimo tappone alpino di questa edizione della Grande Boucle, che oggi affronta una salita che ha scritto la storia del ciclismo. Tutti gli appassionati si aspettano spettacolo e battaglia tra i big della classifica generale, con Sportface che vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero senza farvi perdere davvero nulla. COME VEDERE LA tappa IN DIRETTA TV E STREAMING Segui il LIVE a partire dalle 13:20 CALENDARIO COMPLETO: ORARI E PERCORSI DELLE 21 TAPPE Tour DE France 2022: MONTEPREMI ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Latestuale delladelde, ladi 165,1 chilometri. Grande attesa per l’ultimo tappone alpino di questa edizione della Grande Boucle, che oggi affronta una salita che ha scritto la storia del ciclismo. Tutti gli appassionati si aspettano spettacolo e battaglia tra i big della classifica generale, con Sportface che vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero senza farvi perdere davvero nulla. COME VEDERE LAINTV E STREAMING Segui ila partire dalle 13:20 CALENDARIO COMPLETO: ORARI E PERCORSI DELLE 21 TAPPEDE: MONTEPREMI ...

