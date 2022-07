La svolta di Amazon sui rivenditori di terze parti per evitare lo scontro con l’antitrust UE (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel grande teatro della concorrenza e delle normative europee che la regolano, nella giornata di oggi può essere arrivata una svolta importante da parte di Amazon, soprattutto rispetto alle sue policies con i rivenditori di terze parti che era stata fortemente attenzionata, in passato, dall’organismo antitrust dell’Unione Europea. Il rischio era quello di pagare una sanzione pari fino al 10% del suo fatturato all’interno degli Stati membri, ma le rassicurazioni che il colosso dell’ecommerce ha dato alle istituzioni europee sembrano muoversi in una direzione completamente opposta. LEGGI ANCHE > Amazon ritenuto (ancora) responsabile per un prodotto difettoso acquistato da un venditore di terze parti Amazon e antitrust UE: la marcia ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel grande teatro della concorrenza e delle normative europee che la regolano, nella giornata di oggi può essere arrivata unaimportante da parte di, soprattutto rispetto alle sue policies con idiche era stata fortemente attenzionata, in passato, dall’organismo antitrust dell’Unione Europea. Il rischio era quello di pagare una sanzione pari fino al 10% del suo fatturato all’interno degli Stati membri, ma le rassicurazioni che il colosso dell’ecommerce ha dato alle istituzioni europee sembrano muoversi in una direzione completamente opposta. LEGGI ANCHE >ritenuto (ancora) responsabile per un prodotto difettoso acquistato da un venditore die antitrust UE: la marcia ...

Pubblicità

massimick1971 : @Sciandi Alle 18.00 mi arriva Amazon col ferro nuovo, nuova tecnologia, stira a freddo d' estate e a vapore d' inve… - pausascenica : Xiaomi 11 Lite 5G NE, un nome abbastanza discutibile per un honesto medio gamma a prezzo di saldo… - gigibeltrame : Svolta in Norvegia: entra in servizio un bus a guida autonoma, e non è solo un prototipo #digilosofia… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Il club delle 5 del mattino. Inizia presto la giornata, dai una svolta a… - gigibeltrame : Lampada SMART che ti svolta la stanza, compatibile Amazon e Google #digilosofia -